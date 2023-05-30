Пушков заявил, что США скрыли связь своего экономического роста с повышением потолка госдолга Фото: Иван Макеев

Рост экономики Соединенных Штатов в течение последних 20 лет совпал с увеличением потолка государственного долга, эта деталь всегда скрывалась американскими властями, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Его увеличение приобрело неконтролируемый характер в начале 2000-х, а сейчас идет уже в геометрической прогрессии. Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования. Эту неприятную деталь пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Как отметил Пушков, внешний долг США уже превысил их годовой ВВП на семь триллионов долларов.

Напомним, госдолг США по итогам прошлого года составил 31,42 триллиона долларов. Этот показатель в 107 раз больше, чем уровень государственного долга России. К такому выводу пришли РИА Новости, изучив данные национальных минфинов.

Отмечается, что по итогам 2022 года задолженность правительства Соединенных Штатов достигла рекордной отметки. Этот показатель равен госдолгу 13 крупнейших стран-должников, который в общей сложности оказался на 23 миллиарда меньше и составил 31,4 триллиона долларов.