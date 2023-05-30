Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 мая 2023 5:40

В США заявили о «разрушительном ударе» России и Китая по Вашингтону

Американский журналист Моррис назвал дедолларизацию в БРИКС ударом России и Китая по США
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Американский журналист Моррис назвал дедолларизацию в БРИКС ударом России и Китая по США

Американский журналист Моррис назвал дедолларизацию в БРИКС ударом России и Китая по США

Фото: Архив "КП"

Постепенный отказ от доллара в странах БРИКС, а также планы по дедолларизации в Азии и Латинской Америке стали разрушительным ударом России и Китая по США, считает ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу. Все больше стран решаются отказаться от доллара США – Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия. Все уходят от доллара в проведении транзакций», – заявил журналист в эфире YouTube-канала Redacted.

Как отметил Моррис, привлекательность доллара упала на фоне проблем Соединенных Штатов с обслуживанием своего внешнего долга, а также торгового дефицита. Вместе с тем, подчеркнул он, США продолжают занимать деньги и Китая для инвестиций в военно-промышленный комплекс.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин назвал стратегической задачей отказ от доллара и евро.

Тем временем Бразилия предложила членам БРИКС отказаться от доллара из-за санкционной политики США и создать единую валюту.