Американский журналист Моррис назвал дедолларизацию в БРИКС ударом России и Китая по США Фото: Архив "КП"

Постепенный отказ от доллара в странах БРИКС, а также планы по дедолларизации в Азии и Латинской Америке стали разрушительным ударом России и Китая по США, считает ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу. Все больше стран решаются отказаться от доллара США – Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия. Все уходят от доллара в проведении транзакций», – заявил журналист в эфире YouTube-канала Redacted.

Как отметил Моррис, привлекательность доллара упала на фоне проблем Соединенных Штатов с обслуживанием своего внешнего долга, а также торгового дефицита. Вместе с тем, подчеркнул он, США продолжают занимать деньги и Китая для инвестиций в военно-промышленный комплекс.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин назвал стратегической задачей отказ от доллара и евро.

Тем временем Бразилия предложила членам БРИКС отказаться от доллара из-за санкционной политики США и создать единую валюту.