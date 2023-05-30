В Харьков прибыло подразделение иностранных наемников ВСУ Фото: REUTERS

В Харьков прибыло подразделение иностранных наемников украинской армии, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«В Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие только из иностранцев», – рассказал он в беседе с ТАСС.

Как уточнил офицер, в этих подразделениях преобладают англоязычные и польскоговорящие наемники, кроме того, есть немцы, французы и испанцы.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе в Белгородской области подтвердили, что во время прорыва диверсантов на территорию региона в акции участвовали иностранные наемники, в том числе из Польши и США. На Западе сделали вид, что не заметили вторжения бывших военнослужащих НАТО на территорию Российской Федерации. Между тем, по словам Марочко, недавно пункт дислокации иностранных наемников был уничтожен в Харьковской области.