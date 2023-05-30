Собянин сообщил, что два жильца поврежденных дронами домов в Москве обратились за медпомощью Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 мая, проинформировал, что никто из жильцов домов, которые ранее получили повреждения из-за падения беспилотников, серьезно не пострадал. Он уточнил, что два человека обратились за медпомощью.

«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что госпитализация пострадавшим не потребовалась, всю необходимую помощь они получили на месте.

По словам столичного мэра, в настоящее время на месте инцидентов продолжают свою работу представители экстренных служб. Кроме того, по данным Собянина, дежурят несколько бригад скорой помощи.

Напомним, во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили небольшие повреждения после падения беспилотников. По словам Собянина, в целях безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов. Мэр столицы рассказал, что, после того, как специальные службы завершат все работы, эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее также сообщил о работе средств противовоздушной обороны в регионе. Он отметил, что ПВО сбили несколько дронов на подлете к Москве.