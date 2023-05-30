Atlantic: на Украине понимают, что уже проиграли бы России без поддержки США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина понимает, что она уже проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не получала помощь от Соединенных Штатов. К такому выводу пришла журналист Atlantic Кори Шейк.

Обозреватель издания сообщила, что она общалась с украинскими чиновниками, а также с другими жителями страны.

«Те, с кем я встречалась, прекрасно понимали, что Украина полагается на американское оружие и финансовую помощь США», - пояснила Шейк.

Журналист добавила, что большинство из тех, с кем она общалась, также осознают, что Украина уже проиграла бы конфликт без поддержки США. Она уточнила, что американские власти удерживают экономику Украины от коллапса, а также поставляют стране оружие и разведданные.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США сражаются против России на Украине, используя при этом потенциал НАТО и Евросоюза, а также вооруженных неонацистских формирований, которые сами же создали.

Российские власти также неоднократно заявляли, что поставки вооружения Украине США и другими западными странами ведут к эскалации конфликта. В частности, об этом говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, существует диктаторство со стороны Соединенных Штатов и Великобритании, которые принуждают своих европейских сателлитов подчиняться курсу на уничтожение Москвы. Такие их действия дипломат назвал «игрой с огнем».