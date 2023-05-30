Цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области Фото: пресс-служба Межрегионального следственного управления на транспорте СК России

В Ульяновской области сошли с рельсов цистерны с газовым конденсатом, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог»

«Сегодня в 05:20 по местному времени на станции «Ульяновск-2» Куйбышевской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход двух цистерн с газовым конденсатом. Движение поездов на станции осуществляется в штатном режиме», – сказано на сайте перевозчика.

В результате происшествия никто не пострадал, разлива топлива не произошло. В настоящее время на месте схода вагонов работает восстановительный поезд, причины инцидента выясняются.

Как писал сайт KP.RU, 2 мая в Брянской области в районе железнодорожной станции Снежетьская из-за подрыва путей с рельсов сошел локомотив и часть состава грузового поезда. За день до этого в Брянской области при подрыве путей сошел поезд. В результате этих происшествий никто не пострадал.