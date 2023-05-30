Стали известны потенциальные покупатели российского Decathlon Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнес французской сети Decathlon в России могут купить компания FLO Retailing из Турции и Azadea Group из Ливана. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на консультантов по недвижимости, а также партнера ритейлера.

По данным издания, в настоящее время потенциальные покупатели рассматривают два варианта приобретения активов. Согласно первому, будут выкуплены все магазины Decathlon в России, после чего торговые точки перезапустят по формату франчайзинга. Второй вариант предполагает закрытие некоторых магазинов французской сети.

Сообщается, что если сделка в итоге произойдет, то случится это не ранее осени 2023 года. Имеются ли другие потенциальные покупатели на российские активы Decathlon, не ясно.

FLO Retailing занимается производством одежды и обуви, компания работает в 21 стране. В прошлом году ритейлер приобрел российский бизнес сети Reebok, после чего ее магазины были переименованы в SneakerBox.

Azadea Group принадлежит Daher Group, которая также владеет крупнейшим в мире торгово-развлекательным комплексом Dubai Mall. Компания по франшизе развивает более 40 международных брендов. Daher Group в октябре прошлого года объявила о покупке российских активов испанской Inditex, а именно около 240 магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear и других.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что французская сеть спортивных товаров Decathlon уходит из России, в связи с чем ищет покупателей на активы в РФ. Все российские магазины «Декатлон» «временно» закрылись с 27 июня прошлого года после распродажи. Сообщалось, что остатки бизнеса компании в России аналитики оценивают в 13-15 млрд руб. За 2021 год российские компании, связанные с Decathlon, показали прирост прибыли, однако после закрытия порядка 20 магазинов в 13 городах простаивали.