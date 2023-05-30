Аналитик Беленькая заявила, что разрешение ситуации с госдолгом США может создать источники давления Фото: REUTERS

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала РИАМО, что после достижения договоренности по потолку госдолга в США возможно развитие некоторых негативных последствий.

Во-первых, как отметила эксперт, Министерство финансов США, скорее всего, воспользуется снятием ограничений потолка, что приводит к быстрому наращиванию выпуска казначейских векселей и облигаций.

«С учетом продолжающегося QT (количественное ужесточение) со стороны ФРС это может приводить к сокращению ликвидности в финансовой системе и усугублению банковских проблем с ликвидностью», - отметила она.

Во-вторых, по словам экономиста, речь идет об условиях упрямо высокой инфляции, а также относительно сильных данных по американской экономике, что может привести к повышению ставки ФРС и оказать тормозящее влияние на экономику, усиливая риски для финансового сектора.

Президент США Джо Байден заявил о бюджетном соглашении со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти. Как сообщал «360», стороны заявляли, что после доработки данное соглашение будет опубликовано в виде законопроекта.

Позже американский лидер сообщил о своей уверенности в том, что конгресс примет соглашение по государственному долгу до 5 июня 2023 года. Как писали «Известия», глава Белого дома заявил, что нет никаких причин, по которым данный проект закона не должен быть принят этого времени.