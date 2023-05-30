Зеленского раскритиковали за его слова о России Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его слова о том, что Россия является “государством-террористом” и никто не сражается со злом лучше, чем Киев.

“Мир должен увидеть, что Украина проигрывает”, — отметил читатель Jon.

“Мир должен стать свидетелем вашей отставки и перераспределения украинских территорий во имя избегания конфликта в будущем”, — заявил Hanjo Girke.

“Вы, сэр, истощаете западные ресурсы. Нам нужно перестать давать вам подачки. Афганцы разобрались с палками и камнями, и вы попробуйте”, — иронично отметил читатель с ником НСА.

Напомним, ранее журналист издания Atlantic Кори Шейк заявила, что Украина понимает, что она уже проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не получала помощь от Соединенных Штатов.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также признавал, что западные союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ.

При этом, из недавней утечки секретных данных Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.