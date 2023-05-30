Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена во вторник, 30 мая, в трех регионах Украины, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены прозвучали в 10:51 по московскому времени в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. В настоящее время воздушная тревога в этих регионах уже отменена.

Как писал сайт KP.RU, накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в центральных районах украинской столицы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 мая, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Утром, 28 мая, Кличко сообщил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в столице Украины.

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