В Риге снесли памятник поэту Александру Пушкину

Памятник русскому поэту в Риге неоднократно оскверняли. Фото: Telegram-канал посольства России в Латвии

Во вторник, 30 мая, стало известно о том, что в одном из рижских парков был демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину. Впоследствии скульптуру передадут на хранение в латвийский союз художников.

Как пишет портал Delfi, такое решение было принято в связи с тем, что размещение памятника в парке Кронвальда не соответствовало нормативным документам.

Напомним, сайт KP.RU писал о том, что рижские власти намерены снести памятник Пушкину, который был установлен в парке Кронвальда. Сообщалось, что скульптуру хотели убрать еще к 4 мая, чтобы не допустить собрания жителей рядом с ним на 9 мая. Местные депутаты, также заявляли, что памятник установлен незаконно, так как был подарен Риге посольством России и воздвигнут без поддержки Государственной инспекции по охране памятников культуры.

Памятник русскому поэту в Риге неоднократно оскверняли. Так, в ноябре прошлого года монумент был облит краской. Сделано это было в День независимости Латвии.