Захарова призвала иностранцев не поддаваться на вербовку Британией наемников для контрнаступления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала иностранных граждан не поддаваться на попытки Великобритании вербовать наемников для участия в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

«Призываем всех делать соответствующие выводы и не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих «расходный материал» для киевского террористического режима», – приводятся слова дипломата на сайте МИД России.

Захарова обратила внимание на сообщения о размещении в Великобритании объявлений о поиске наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки. По мнению представителя российского МИД, эти сообщения, вероятнее всего, размещают британские спецслужбы, готовые платить щедрые гонорары «за наем солдат удачи» для Украины за счет налогоплательщиков Великобритании.

Ранее бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечал, что большие потери среди наемников из стран Европы в ходе боевых действий на Украине заставляют страны Запада изощряться в их поисках и обращать внимание на нетрадиционные направления.

Сайт KP.RU рассказывал, как на Западе ищут опытных пилотов и бездомных в качестве наемников для Украины.

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