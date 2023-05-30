Психолог рассказала, с какого возраста детей лучше учить плавать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Психолог Анжелика Полина в беседе с NEWS.ru рассказала, с какого возраста детей лучше учить плавать, рекомендуя не торопиться с этим.

Специалист заявила, что учить детей плаванию стоит начиная с шести - семилетнего возраста, так как ранее малыши просто не могут освоить сложные навыки, что приводит к неуверенности в себе.

«Не спешите ... учше делать это с шести - семи лет. Дети младшего возраста не могут освоить сложные навыки, что повлечет в будущем лишь неуверенность в себе. Хвалите ребенка за его, казалось бы, маленькие успехи в преодолении страха», - заявила психолог, подчеркнув также, что метод поощрения будут работать эффективнее, чем методы наказания.

Полина также заявила, что ребенку полезно говорить: «Сегодня намного лучше, чем вчера, я в тебя верю, ты справишься», а также рекомендовала почитать ему рассказы, в которых главные герои побороли страх воды, назвав в пример «Эдвард в глубокой воде» Розмари Уэллс или «Мальчик, который не плавал» Дэвида Лаке.