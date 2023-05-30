Амурский губернатор Василий Орлов: Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Благовещенске принципиально изменит жизнь в области

В Благовещенске планируют построить межвузовский кампус мирового уровня. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурской области может появиться межвузовский кампус мирового уровня. Современный университетский городок планируют построить на территории Амурского государственного университета (АмГУ), сообщил губернатор региона Василий Орлов.

Межвузовский кампус мирового уровня – это место, где студенты и молодые ученые могут жить, учиться и творить в комфортных условиях. Современные студенческие городки включают в себя жилые корпуса, научные лаборатории, площадки для создания стартапов, зоны для отдыха и занятий спортом. Сеть кампусов мирового уровня появится в российских регионах до 2030 года по поручению президента Владимира Путина. Амурская область планирует присоединиться к нацпроекту «Наука и университеты», в рамках которого ведется строительство.

«Возможность участия Благовещенска в этом проекте мы обсудили с помощником Президента Максимом Орешкиным, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Кампус будет использоваться не только амурскими вузами, но и Дальневосточным отделением российской академии наук. Защита проекта должна пройти в начале сентября на ВЭФ во Владивостоке. Если мы сможем заручиться поддержкой Президента, то кампус будет включен в мастер-план Благовещенска».

Василий Орлов поручил разработать концепцию амурского кампуса на базе АмГУ. В ближайшее время будет определены участники проекта, объекты, которые появятся на территории студенческого городка, и стоимость их строительства.

В рамках нацпроекта «Наука и университеты» межвузовские кампусы мирового уровня будут построены в Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке. Василий Орлов отметил, что в Благовещенске также необходимо создать комфортные условия для учебы и работы.

«Этот вопрос – стратегический. Без такого кампуса система высшего образования Амурской области значительно уступит в конкурентной среде нашим соседями - Хабаровскому и Приморскому краям. Строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Благовещенске - проект, который принципиально изменит жизнь в области», - подчеркнул Василий Орлов.