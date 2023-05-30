Рогов сообщил о перемещениях техники ВСУ вдоль линии соприкосновения в Запорожской области

Рогов сообщил о передвижениях техники ВСУ вдоль линии соприкосновения Фото: соцсети

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о передвижении украинских войск вдоль границы соприкосновения.

“Часто это делается именно днем, а ночью техника возвращается обратно. С практической точки зрения это бессмысленно”, — заявил Рогов агентству РИА Новости.

По его словам, подобным образом украинское командование желает запутать российскую армию и “создать видимость ложного направления готовящегося контрнаступления”.

При этом, по его словам, украинская армия попробует провести контрнаступление именно в Запорожской области, а подготовка у нему уже идет и “реализация однозначно будет”.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц также отмечал, что план прорыва ВСУ в Запорожской области в направлении Мелитополя действительно является наиболее вероятным сценарием возможного контрнаступления.

Однако, как он отмечал, план этот “красив только на бумаге”. Отбивая постоянные разведки боем ВСУ на данном направлении российские бойцы демонстрируют не только полную готовность к любым атакам противника, но и “азартное желание” отбивать их.

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