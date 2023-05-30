Стали известны имена богатейших наследников миллиардеров России

Рейтинг богатейших наследников миллиардеров РФ возглавил сын основателя «Лукойла». Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Издание Forbes составило рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. Первым в списке оказался сын основателя "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов с наследством в 20,5 млрд долларов.

Как уточнили в Forbes, единственный сын Вагита Алекперова на протяжении долгих лет остается самым богатым российским наследником.

На втором месте в списке значатся дочь и сын основателя "Еврохима" Андрея Мельниченко - Тара и Адриан Мельниченко. Их наследство издание оценило в 12,5 млрд долларов на каждого.

Завершают тройку богатейших наследников дети Леонида Михельсона, которому принадлежат компании "Новатэк" и "Сибур", с наследством по 10,8 млрд долларов на каждого.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что сооснователь международной компании по производству удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко впервые возглавил список самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes.

Сообщалось, что за год состояние Мельниченко увеличилось более чем в два раза – до 25,2 млрд долларов. В 2022 году бизнесмен занимал в рейтинге самых богатых россиян только девятое место.