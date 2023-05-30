В Москве задержана украинка, планировавшая вывезти детей-сирот из новых регионов России за границу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранители задержали в Москве гражданку Украины, которая прибыла в Россию для вывоза детей-сирот за границу, рассказал источник в силовых структурах.

По информации РИА Новости, женщина приехала в РФ по заданию фонда Save Ukraine. Она планировала вывести сирот из новых регионов страны.

Напомним, в середине мая Федеральная служба безопасности России задержала за шпионаж 25-летнюю гражданку Украины, которая собирала сведения о Вооруженных силах России. У нее были изъяты технические средства с геопространственными данными, раскрывающими дислокацию, а также деятельность группировки российских войск "Восток", которая принимает участие в спецоперации.

Позже сотрудники ФСБ во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, который по указанию спецслужб Украины готовил теракты в военкомате и отделе ФСБ.