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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:43

В Москве задержана украинка, планировавшая вывезти детей-сирот из новых регионов России за границу

Женщина приехала в РФ по заданию фонда Save Ukraine
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Москве задержана украинка, планировавшая вывезти детей-сирот из новых регионов России за границу

В Москве задержана украинка, планировавшая вывезти детей-сирот из новых регионов России за границу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранители задержали в Москве гражданку Украины, которая прибыла в Россию для вывоза детей-сирот за границу, рассказал источник в силовых структурах.

По информации РИА Новости, женщина приехала в РФ по заданию фонда Save Ukraine. Она планировала вывести сирот из новых регионов страны.

Напомним, в середине мая Федеральная служба безопасности России задержала за шпионаж 25-летнюю гражданку Украины, которая собирала сведения о Вооруженных силах России. У нее были изъяты технические средства с геопространственными данными, раскрывающими дислокацию, а также деятельность группировки российских войск "Восток", которая принимает участие в спецоперации.

Позже сотрудники ФСБ во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, который по указанию спецслужб Украины готовил теракты в военкомате и отделе ФСБ.