Депутат Гурулев допустил принятие закона об уголовной ответственности за съемку полета дронов

Депутат Гурулев рассказал правильный порядок действий при обнаружении вражеских БПЛА Фото: Фото: пресс-служба Забкрая

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Гурулев заявил, что в ближайшее время может быть принят закон, запрещающий видеосъемку полетов беспилотников. По его словам, за подобное нарушение должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

“Можно вниз сбегать, можно дома переждать. Первое, что надо делать – сообщить по номеру 112, что видели беспилотник, район такой-то, точка такая. Это оптимальный вариант для того, что есть. Больше делать ничего не надо”, — рассказал Гурулев правильный алгоритм действий при обнаружении БПЛА изданию Shot.

Напомним, Министерство обороны РФ заявило, что утром во вторник, 30 мая, киевский режим предпринял попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. По данным ведомства, все восемь дронов были сбиты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что при отражении атаки украинских беспилотников по Москве утром 30 мая профильные российские ведомства продемонстрировали эффективную и слаженную работу.

По словам представителя Кремля, в результате происшествия никто не пострадал, а угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет.

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