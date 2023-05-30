Рейс «Минводы - Нижний Новгород» задержали из-за поломки самолета

Авиарейс из Минвод в Нижний Новгород перенесли из-за поломки самолета Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиарейс «Минеральные воды – Саратов – Нижний Новгород» 29 мая задержали на несколько часов из-за неисправности самолета. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Лайнер SU-95 авиакомпании «Азимут» должен был вылететь из Минвод в 8.25, однако фактически это произошло в 13.25. Пять часов пассажиры были вынуждены сидеть в аэропорту, ожидая отправки. Как выяснилось, причиной задержки рейса стала выявленная в самолете неисправность, из-за чего воздушному судну пришлось вернуться на стоянку.

В результате в Саратов самолет прибыл в 16.15 вместо 11.55, а в Нижний Новгород – в 17.13. Из-за этого был задержан и обратный рейс из Нижнего Новгорода в Минводы. Из столицы Приволжья вылет планировался в 14.00, но самолет поднялся в воздух только в 18.27.

Напомним, авиакомпания AZUR Air 26 мая запустила рейсы в Хургаду из Нижнего Новгорода. Маршрут будет обслуживать Boeing 757-200, полеты осуществляются один раз в 10 дней. Хургада стала вторым городом Египта с вылетом из Нижнего Новгорода.