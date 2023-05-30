Пчеловоды Татарстана просят платить им за закрытье ульев

Пчеловоды просят защитить их хозяйства от химикатов

Генпрокурору России Игорю Краснову от татарстанских пчеловодов было направлено коллективное письмо. В нем они просят возмещать им понесенный ущерб за закрытие ульев. Дело в том, что они вынуждены изолировать пчел на время обработки сельскохозяйственных полей пестицидами. Если они вылетят туда, то в итоге погибнут от этих химикатов.

Закрывать пчел приходится более чем на шесть суток. Мед не производиться, и пасечники несут ущерб, который им никто не возмещает. А все из-за того, что в российском законодательстве нет нормативных актов на такой случай. Поэтому татарстанские пчеловоды и просят генерального прокурора России защитить не только их права и законные интересы, но в целом всех своих коллег по стране, сообщает Inkazan.

Стоит отметить, что в конце мая этого года пасечники из Татарстана самостоятельно смогли выиграть суд против агрофирмы, из-за обработки полей которой в 2022 году произошла массовая гибель пчел. Им за это должны выплатить 360 тысяч рублей.