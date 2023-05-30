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НовостиОбщество30 мая 2023 10:27

Пчеловоды Татарстана просят платить им за закрытье ульев

Они вынуждены это делать на время опрыскивания сельскохозяйственных полей пестицидами
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Пчеловоды просят защитить их хозяйства от химикатов

Пчеловоды просят защитить их хозяйства от химикатов

Генпрокурору России Игорю Краснову от татарстанских пчеловодов было направлено коллективное письмо. В нем они просят возмещать им понесенный ущерб за закрытие ульев. Дело в том, что они вынуждены изолировать пчел на время обработки сельскохозяйственных полей пестицидами. Если они вылетят туда, то в итоге погибнут от этих химикатов.

Закрывать пчел приходится более чем на шесть суток. Мед не производиться, и пасечники несут ущерб, который им никто не возмещает. А все из-за того, что в российском законодательстве нет нормативных актов на такой случай. Поэтому татарстанские пчеловоды и просят генерального прокурора России защитить не только их права и законные интересы, но в целом всех своих коллег по стране, сообщает Inkazan.

Стоит отметить, что в конце мая этого года пасечники из Татарстана самостоятельно смогли выиграть суд против агрофирмы, из-за обработки полей которой в 2022 году произошла массовая гибель пчел. Им за это должны выплатить 360 тысяч рублей.