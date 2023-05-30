В ЕС допустили принятие мер в отношении Польши из-за комиссии по изучению "российского влияния" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Евросоюзе начнут изучать решение Польши о создании специальной комиссии по изучению "российского влияния", способной лишать граждан права быть избранными на государственные должности во внесудебном порядке. В ЕС могут принять меры в отношении Варшавы, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Нас беспокоит ситуация в Польше, а именно - создание специальной комиссии, способной лишить граждан права быть избранными на государственные должности. Особую озабоченность вызывает то, что это будет возможно сделать простым административным решением без обращения в суд. В Еврокомиссии проанализируют это и примут меры при необходимости", - заявил Рейндерс, сообщает РИА Новости.

Напомним, 29 мая стало известно о том, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании государственной комиссии по расследованию "российского влияния" на принимаемые властями страны решения.