Путин не планирует выступать с обращением после атаки беспилотников на Москву Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление президента России Владимира Путина со специальным обращением к населению после атаки дронов на Москву в настоящее время не планируется.

«В настоящий момент каких-то специальных планов нет», - пояснил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, по мнению Пескова, случившаяся атака беспилотников в очередной раз подтверждает, что нужно продолжать специальную военную операции на Украине. Официальный представитель Кремля заявил, что произошедшее стало ответом Киева на удар российской армии по одному из центров принятия решений на Украине. В настоящее время никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет, подчеркнул Песков.

Утром во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения беспилотников, в результате были эвакуированы жители нескольких подъездов. В Министерстве обороны РФ произошедшее назвали попыткой теракта со стороны киевского режима. Всего Вооруженными силами России были уничтожены восемь дронов. Следственный комитет России после атаки дронов возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».