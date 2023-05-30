Названы экологичные способы защиты от насекомых Фото: Shutterstock

Эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова в беседе с Lenta.ru рассказала о способах защиты от насекомых, отметив, что по поводу безопасности репеллентов можно усомниться, а экологичной и безвредной альтернативой станут натуральные масла, такие как, эвкалипта и гвоздики, сушеные ромашка и мята.

«Я не встречала готовые репелленты, упаковку, от которых можно сдать на переработку. Насколько они безопасны, я не могу ответить. Все они разного состава и повезло, если производитель его вообще указывает», - заявила она, рекомендуя смотреть рекомендации по возрасту.

При отсутствии аллергии Леванова рекомендовала использовать для защиты от насекомых натуральные масла, приведя в пример гвоздичное, эвкалиптовое, лавандовое, которые, по ее словам, хорошо отпугивают насекомых. Дома эколог посоветовала разложить сушеные ромашку и мяту.

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с «Известиями» отметил, что запах эвкалипта, а также других эфирных масел мешает комарам ориентироваться в пространстве, отпугивая их.

Медицинский специалист Ирина Ярцева рассказала, кого именно предпочитают комары. Как сообщал «Пятый канал», специалист сообщила, что такие насекомые предпочитают пить кровь у людей с наиболее тонкой кожей.