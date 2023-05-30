В МИД России призвали Запад не провоцировать сербов, а повлиять на косовского премьера Фото: REUTERS

Москва призывает западные страны не провоцировать Сербию в ситуации вокруг Косово и повлиять на премьера республики Альбина Курти. Об этом говорится в официальном заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Повлиять на премьера Курти и его окружение несложно - нужно лишь задействовать возлюбленный США и ЕС рычаг санкций, только сейчас оправданно. Не стоит провоцировать Белград, вынужденный объявить полную боеготовность армии и выдвинуть ее к территории с Косово", - сообщается на сайте МИД РФ.

Кроме того, Западу стоило бы просчитывать возникшие последствия рассаживания по четырем северным общинам "мэров"-албацев.

"Западной "квинте", которая теперь картинно возмущается самоуправством своих подопечных в Приштине и судорожно пытается призвать их к порядку, стоило и до этого просчитать последствия рассаживания по четырем северным общинам никого не представляющих "мэров"-албанцев. При этом, дать обратный ход в истории с фальшивыми муниципальными выборами 23 апреля еще не поздно, если Запад на самом деле волнуют мир и стабильность", - отметили в МИД РФ.

Между тем, 29 мая в Косово представители Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов. В населенном пункте Звечан слышна стрельба и звуки ударных бомб. Об этом сообщала сербская газета "Вечерне новости".