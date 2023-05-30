Лавров провел переговоры с главой МИД Бурунди Альбером Шингиро

Глава МИд России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из МИД Бурунди Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 30 мая, провел переговоры с руководителем МИД Бурунди Альбером Шингиро. Встреча состоялась в городе Бужумбура. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Переговоры состоялись без вступительных слов для прессы. Совместная пресс-конференция двух министров началась после проведения встречи.

Планируется, что позже Лавров также встретится с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе.

Глава российского МИД прибыл в Бурунди во вторник, 30 мая. Днем ранее Лавров находился в Кении, где встретился с президентом страны Уильямом Руто и спикером Национальной Ассамблеи Кении Мозесом Вентангулой.

Кроме того, руководитель министерства иностранных дел России провел переговоры с главой МИД Кении Альфредом Мутуа в Найроби. Мутуа отметил, что эта встреча прошла хорошо. Лавров, в свою очередь, отметил, что стороны смогли обсудить большое количество ключевых и важных тем.