Глава МИД Китая Цинь Ган встретился с Илоном Маском в Пекине Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел в Пекине встречу с миллиардером Илоном Маском, сообщает МИД КНР.

Как сказано на сайте ведомства, во время встречи с бизнесменом глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Пекин продолжит открытую политику в отношении компаний со всего мира, в том числе Tesla. По словам Гана, «стабильные и конструктивные китайско-американские отношения выгодны не только обеим странам, но и всему миру».

Маск в свою очередь сообщил, что Tesla не хочет разрушения производственных цепочек и поставок, поэтому готова расширять свой бизнес в КНР. Как заявил миллиардер, интересы Вашингтона и Пекина «неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы».

Напомним, Маск в апреле этого года планировал посетить Китай и встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В последний раз бизнесмен был в Китае в начале 2020 года, а до этого миллиардер встречался с Ли Цяном на открытии завода Tesla в Шанхае.