Разворот на Восток: Башкортостан сближается с Китаем

Фото: пресс-служба инвестиционного сабантуя «Зауралье-2023»

Разворот России на Восток из-за внешнеполитического давления со стороны коллективного Запада стал уже очевидным и свершившимся фактом. В условиях санкций были скорректированы и аспекты работы V Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2023», который проходил с 25 по 27 мая в городе Сибае Республики Башкортостан.

Китай выступил в роли страны-партнера форума, а делегация КНР стала самой многочисленной на инвест-сабантуе — свыше 50 экспертов, представителей бизнеса и официальных властей.

Они участвовали в ряде секций, в том числе в секции «Восточный экспресс – новые возможности экспорта и импорта».

- В январе-марте 2023 года взаимный товарооборот Башкортостана и Китая увеличился на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева. - По итогам прошлого года на Поднебесную пришлась четверть товарооборота нашей республики, и мы видим большой потенциал для того, чтобы эти показали увеличить.

Генеральный директор Китайского центра по развитию международной торговли Ли Яньцзюнь заметил, что Китай и Россия могут дополнять друг друга, Посольство Китая в России создало площадку для делового общения.

Также на секции обсудили необходимость создания прямого поезда «Уфа – Китай» для отправки товаров в КНР и возможности прямых туристических рейсов в Китай.

По итогам инвест-сабантуя в башкирском Сибае было подписано 32 соглашения на 172,5 млрд рублей. В форуме приняли участие делегации из 9 стран: Китая, Ирана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Индии и Италии.