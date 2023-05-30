Госдума России приняла в первом чтении закон о расширении доступа к внесудебному банкротству Фото: Shutterstock

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона, который расширяет доступ граждан к процедуре банкротства во внесудебном порядке.

С помощью законопроекта можно будет повысить максимальный размер задолженности до одного миллиона рублей для инициирования процедуры банкротства во внесудебном порядке. И одновременно проект позволяет снизить ее минимальный размер до 25 тысяч рублей.

На данный момент максимальная сумма для того, чтобы инициировать банкротство составляет 500 тысяч рублей, а минимальная - 50 тысяч. Помимо этого, документ сокращает срок, по истечении которого гражданин может инициировать банкротство вне суда повторно. Срок меняется с 10 до пяти лет.

Кроме того, в мае 2023 года в Госдуме в третьем чтении приняли проект закона о ежемесячной доплате к пенсиям тренерам, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдолимпийских игр.