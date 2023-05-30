Политике Эрдогана при новом сроке президентства предрекли перемены Фото: REUTERS

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в беседе с Lenta.ru заявил, что в ходе нового срока президентского срока Реджеп Тайип Эрдоган будет закреплять позиции Турции на мировой арене.

«Эрдоган уже объявил, что это столетие республики, что начинается новая эпоха … В его докладе было четко выражено, что Турция будет закреплять свои позиции в списке мировых держав, будет принимать участие в становлении мирового порядка и так далее», - заявил эксперт.

Тарасов напомнил, что в последнее время Анкара начала налаживать отношения с соседями, в том числе были переговоры о примирении с президентом Сирии Башаром Асадом, а также с арабскими странами, а том числе с Ираном. «Это позитивный тренд», - отметил востоковед.

По его словам, ожидаются и изменения во внутренней политике страны, в том числе укрепление Турции как президентская республика, поэтому возможны изменения технической стороны, такой как процедуры формирования представительных органов власти.

Как писал RT, Эрдоган и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси накануне договорились повысить уровень дипотношений между странами и провести обмен послами.

Политолог Руслан Курбанов заявил, что выборы для Эрдогана вышли тяжелыми и нервными. Как сообщал телеканал «360», по словам эксперта, на фоне желания обновления, действующему президенту пришлось убеждать избирателей дать ему закончить все начатые программы.