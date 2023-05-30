ВС России нанесли удары по центрам принятия решений, где готовились теракты на территории РФ

Все назначенные объекты были поражены, отметили в Минобороны Фото: REUTERS

Вооруженные силы России нанесли удары по центрам принятия решений на Украине, в которых готовились теракты на территории РФ, сообщает российское Министерство обороны.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Все назначенные объекты были поражены, отметили в Минобороны.

Напомним, Министерство обороны РФ накануне сообщило, что в ночь на понедельник, 29 мая, российские войска нанесли удар объектам на аэродромах Вооруженных сил Украины, после чего были поражены командные пункты, а также авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами.

Как писал сайт KP.RU, в ночь 26 мая ВС России ударили высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, заявили в Минобороны РФ.