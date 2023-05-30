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НовостиПолитика30 мая 2023 12:41

Российские ПВО поразили семь снарядов HIMARS и одну ракету HARM

Также удалось сбить 8 украинских беспилотников
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские ПВО поразили семь снарядов HIMARS и одну ракету HARM

Российские ПВО поразили семь снарядов HIMARS и одну ракету HARM

Фото: Александр КОЦ

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили семь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, а также удалось уничтожить восемь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уничтожить боевую технику ВСУ удалось в районе населенных пунктов Старомайорское ДНР, Инженерное Запорожской области, Коломыйчиха ЛНР, а также Великий выселок и Петровское в Харьковской области.

Также Вооруженными силами РФ нанесены удары по центрам принятия решений, в которых готовились теракты на территории России под руководством западных кураторов. Все цели были поражены.

Помимо этого российским военным удалось поразить ангар с боевой техникой украинской армии в районе Марьинки. Там было уничтожено два танки и свыше десяти бойцов киевского режима.