Резников призвал Германию поставить Киеву крылатые ракеты Taurus в ускоренном режиме Фото: REUTERS

Украинский министр обороны Алексей Резников выступил с призывом к Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, дальность действия которых составляет до 500 километров. Об этом сообщает газета Ouest France.

"Нам необходимы Taurus. Мы ждем их из Германии, а также SCALP из Франции", - заявил он в интервью изданию.

Кроме того, Резников добавил, что правительство Германии пока не приняло решение о поставках. Это связано с тем, что сначала украинские партнеры должны решить, смогут ли они передать поставку Киеву или нет.

"В случае, если Бундесвер не сможет поставить такое оружие, немецкое правительство должно поручить промышленности производить крылатые ракеты. Нам нужны такие системы, как Taurus, прямо сейчас", - заключил министр.

Между тем, министр обороны России Сергей Шойгу считает, что военная помощь от западных союзников Украины не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.