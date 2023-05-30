Минобороны: ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Фото: Дмитрий СТЕШИН

Группировка Вооруженных сил Российской Федерации «Восток» за сутки уничтожила на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 140 военнослужащих украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также были уничтожены четыре единицы военной техники и одна украинская диверсионно-разведывательная группировка.

Ударами артиллерии и авиации удалось уничтожить подразделения ВСУ в районе Времеевки и Великой Новоселки в Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Владимировка ДНР также удалось ликвидировать одну украинскую ДРГ.

Ранее стало известно, что российская система ПВО за сутки поразила семь снарядов РСЗО HIMARS и одну ракету HARM. Также были уничтожены восемь украинских беспилотников.

Помимо этого были нанесены удары по центрам принятия решений, в которых под руководством западных кураторов готовились теракты на территории Российской Федерации. Все цели были успешно поражены.