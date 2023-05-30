Путин заявил, что Россия поразила штаб военной разведки Украины Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что российские войска нанесли удар по штабу военной разведки Украины. По его словам, это произошло два-три дня назад. Он также подчеркнул, что Украина встала на путь враждебной для России организации НАТО.

— Российские Вооруженные силы были вынуждены ответить на развязывание военного конфликта в Донбассе, что и послужило началом специальной военной операции, — заявил Путин.

Также он заявил, что все удары ВС РФ наносят высокоточным оружием и только по объектам военной инфраструктуры, либо по складам боеприпасов. Россия и ранее заявляла, что может нанести удары по центрам принятия решений, одним из которых и можно считать штаб военной разведки Украины.

Президент подметил, что в ответ на это, Киев перешел к запугиванию граждан России ударами по жилым зданиям, что ясно дает понять, что они совершают террористические действия.

Ранее Владимир Путин заявил, что Киев провоцирует Кремль на зеркальные действия, но при этом Россия не применяет такие методы, как Украина.