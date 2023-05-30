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НовостиОбщество30 мая 2023 13:41

Названы прически, которые выглядят старомодно для выпускного

Колорист Лисина сообщили, что букли, петельки и бантики из волос вышли из моды
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Названы прически, которые выглядят старомодно для выпускного

Названы прически, которые выглядят старомодно для выпускного

Фото: Shutterstock

Тренер-колорист международного уровня, основатель школы колористики «Игры разума» Татьяна Лисина рассказала «Газете.Ru» об устаревших прическах для выпускного вечера.

Эксперт назвала устаревшими максимально аккуратные или сложносочиненные прически. «Букли, петельки и бантики из волос – все это сейчас ушло. Сейчас в тренде максимально романтическая эстетика: как будто вы проснулись с естественными кудрями», - отметила она, заявив, что должна быть «легкая небрежность» и «никаких стружек из кудрей».

Лисина также отметила, что сейчас не обязательно придерживаться единства «прическа-наряд», указав на то, что романтика в подобной прическе хорошо сочетается с хардкором в одежде: косухами, берцами и т.д.

Кроме того, антитрендам специалист назвала высокие пучки, отметив, что предпочтительнее низкие.

Специалисты ранее рассказали, как можно сэкономить на выпускном для школьника. Как писали «Известия», по словам экспертов, сэкономить на выпускном возможно, организовав общее мероприятие для учеников разных школ.

Как писал RT, согласно опросу, примерно четверть россиян (24%) заявили, что общие затраты на праздник составят более 20 тысяч рублей.