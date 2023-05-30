На Украине началось массовое отключение света Фото: Иван МАКЕЕВ

По всей территории Украины началось массовое отключение электроэнергии из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.

Отключения света начались 30 мая с 13:28 по московскому времени, о чем сообщали главы некоторых областей страны. Так, например, об этом заявил глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.

Одесское издание «Думская» проинформировало о том, что в городе начал останавливаться электротранспорт и в ряде домов тоже погас свет.

Также поступали сообщения об отключении света в Виннице, Харькове, Полтаве и Днепропетровской области.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Днепропетровской области отключили одну из крупнейших электростанций, после чего 20 населенных пунктов оказались обесточенными. Отключение произошло из-за повреждения двух высоковольтных линий.