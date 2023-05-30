Косметолог Байрамукова считает, что Пугачева недавно перенесла очередное хирургическое вмешательство Фото: из соцсетей

Накануне Алла Пугачева прибыла на концерте «Машины времени» в Израиле, но ее лицо отекло и распухло, а улыбка казалась неестественной. Косметолог Мадина Байрамукова заявила сайту mk.ru, что можно говорить о хирургическом вмешательстве, которое достаточно свежие

«Предполагаю, что была и блефаропластика, и круговая подтяжка, потому что лицо у нее в данный момент имеет характерную одутловатость. Плюс мы можем наблюдать неровности, типичные при избытке филеров. Скорее всего, их попутно у Пугачевой удалили», - рассказала эксперт.

При этом Байрамукова не стала говорить о неудачной пластике, отметив, что в ее возрасте эластичные свойства кожи уже не такие, «и сколько ни натягивай лицо, после этих процедур оно будет иметь не самый лучший вид».

Эксперт отметила, что на данный момент певицы нужно время для того, чтобы восстановилось, подчеркнув также, что уже в 45 лет процесс восстановления занимает около года, а ускорить восстановление нельзя.