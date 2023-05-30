Еврокомиссия обеспокоена созданием в Польше комиссии по изучению «влияния России» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность решением Польши о создании специальной комиссии, которая должна изучать «влияние России» на процессы в стране. В ЕК уже заявили, что готовы «принять меры» против Варшавы. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Также там сказано, что подобный закон может быть использован для того, чтобы повлиять на возможность отдельных людей баллотироваться на различные госдолжности без судебного разбирательства.

На данный момент Еврокомиссия проводит полноценный анализ нового польского закона и возможность применения ряда мер против варшавских законодателей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша — враждебное государство. Он также добавил, что сейчас польское руководство буквально заходится в русофобии и заявляет о намерении вмешиваться во внутренние дела соседнего государства силовыми методами.