Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удары по центрам принятия решений на Украине, в которых готовились теракты на территории РФ, сообщило российское Министерство обороны.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что киевские власти якобы "не имеют прямого отношения" к атаке Москвы беспилотниками 30 мая 2023 года. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, атака беспилотников подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции на Украине. Никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья после атаки нет, подчеркнул он. СК России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников.

Евросоюз не располагает подробностями атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, которая произошла во вторник, 30 мая, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин. Он также рассказал, что западные союзники Киева продолжают требовать широкомасштабного наступления, несмотря на значительное потери ВСУ в ходе спецоперации.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украиной все последние годы руководили люди, фактически управляемые Западом, и которые создали из своей страны “антироссию”. Он также отметил, что атака украинских беспилотников по Москве 30 мая является провокацией, рассчитанной на зеркальные действия со стороны Кремля. Атаку беспилотников президент назвал террористической деятельностью.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент страны Владимир Зеленский превратил ее в новый Афганистан.

В одном из рижских парков был демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину. Впоследствии скульптуру передадут на хранение в латвийский союз художников.