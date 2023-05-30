Посол России Боцан-Харченко заявил о попытках "майданного" переворота в Белграде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Противники политики сербского президента Александра Вучича предпринимают попытки осуществить "майдан" в Белграде. Об этом заявил российский посол Александр Боцан-Харченко в ходе брифинга для журналистов в посольстве.

"Это является частью гибридной войны, почти синхронно работали антибелградские силы, они действуют на два фронта - это ситуация в Косове и попытки "майданного" переворота здесь в Белграде", - заявил Боцан-Харченко.

По словам посла, Россия поддерживает Сербию в урегулировали косовского кризиса.

"Мы помогаем Белграду и действуем в полной координации и сотрудничестве. Мы также помогали подготовить заседания Совбеза в каких-то отдельных ситуациях. В том, что касается противодействия на западной линии, на втягивании Косова в международные организации. Мы помогаем Белграду, вы можете обратить внимание, что это отмечено в заявлении президента Сербии по итогам нашей встречи", - отметил посол.

Кроме того, по мнению дипломата, западные страны раздражает самостоятельная политика Вучича, по причине его дружественных отношений с Россией.

Напомним, 29 мая стало известно об атаке Международных сил безопасности НАТО в отношении сербов в Косово. В населенном пункте Звечан слышна стрельба и звуки ударных бомб.