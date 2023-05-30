Бывшая помощница Байдена Рид заявила о намерении получить российское гражданство

Бывшая помощница президента США хочет переехать в Россию и просит гражданство РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что хочет получить российское гражданство. Она поблагодарила своих друзей в России и выразила надежду, что будет жить в безопасности в Москве.

“Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента РФ Владимира Путина предоставить мне это гражданство”, — заявила Рид на пресс-конференции, организованной медиагруппой “Россия сегодня”.

Напомним, ранее на этой пресс-конференции Рид заявила, что американцам надоела русофобская политика Вашингтона. По ее словам, население Соединенных Штатов против вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.

По ее словам, результатом концентрации Вашингтона на военной поддержке Киева стало “свободное падение” американской экономики – в США разваливается инфраструктура и дороги, а инфляция и уровень безработицы находятся на рекордном уровне.

Сайт KP.RU рассказывал, что Тара Рид не исключение – огромное количество американцев хочет уехать в Россию. Американец Чарльз Баусман заявлял, что не менее миллиона жителей США хотят переехать в Россию. По его словам, раньше Америка была раем для людей среднего класса, но все это уничтожено, а белый мужчина со средним достатком теперь тут крайний во всем.