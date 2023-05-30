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НовостиПолитика30 мая 2023 15:32

Партия "Альтернатива для Германии" выступила против обострения украинского конфликта

"Альтернатива для Германии" выступила против эскалации конфликта на Украине
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Политическая партия "Альтернатива для Германии" выступила против обострения украинского конфликта

Политическая партия "Альтернатива для Германии" выступила против обострения украинского конфликта

Фото: Александр КОЦ

Германская правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" высказалась против дальнейшего обострения украинского конфликта. Об этом заявили в пресс-службе партии.

Представители партии отметили, что точные обстоятельства атаки беспилотников по Москве сложно проверить независимой стороной. Кроме того, в партии решительно выступили против дальнейшей эскалации конфликта.

"Как партия - приверженец мира мы хотим найти мирное решение путем переговоров и как можно скорее положить конец войне", - резюмировали в пресс-службе партии, пишет ТАСС.

Напомним, 30 мая 2023 года в Министерстве обороны РФ заявили о том, что утром во вторник, 30 мая, киевский режим предпринял попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. При этом, в ведомстве уточнили, что все восемь дронов были сбиты.

Ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Киев провоцирует Москву на зеркальные действия.