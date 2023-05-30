Политическая партия "Альтернатива для Германии" выступила против обострения украинского конфликта Фото: Александр КОЦ

Германская правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" высказалась против дальнейшего обострения украинского конфликта. Об этом заявили в пресс-службе партии.

Представители партии отметили, что точные обстоятельства атаки беспилотников по Москве сложно проверить независимой стороной. Кроме того, в партии решительно выступили против дальнейшей эскалации конфликта.

"Как партия - приверженец мира мы хотим найти мирное решение путем переговоров и как можно скорее положить конец войне", - резюмировали в пресс-службе партии, пишет ТАСС.

Напомним, 30 мая 2023 года в Министерстве обороны РФ заявили о том, что утром во вторник, 30 мая, киевский режим предпринял попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. При этом, в ведомстве уточнили, что все восемь дронов были сбиты.

Ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, Киев провоцирует Москву на зеркальные действия.