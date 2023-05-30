GT: США хотят развязать новый конфликт в Европе из-за провала в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин заявил, что Вашингтон может развязать войну на Балканах, поскольку план по дестабилизации Европы при помощи конфликта на Украине не принес желаемого результата.

“Поскольку российско-украинский конфликт не принес желаемого эффекта для США, Вашингтону необходимо создать новую войну на европейском континенте”, — написал Чжунпин в статье для издания Global Times.

Эксперт считает, что Вашингтон стремится разрушить экономику Евросоюза и усилить его зависимость от США. По его мнению, конфликт на Украине забрал у Вашингтона много сил и ресурсов, поэтому они могут воспользоваться усугублением раскола между Сербией и Косово.

Напомним, ранее издание Global Times сообщило, что план Вашингтона ослабить экономику России с помощью конфликта на Украине провалился и в Америке начинают это признавать. По мнению обозревателя издания Небойши Малича, США рассчитывали полностью уничтожить экономику России и превратить рубль в руины, однако санкции нанесли больше вреда Западу, чем России, а союзники Киева уже столкнулись с неспособностью обеспечить все потребности ВСУ в конфликте.