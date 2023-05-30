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НовостиПолитика30 мая 2023 16:06

Посла Финляндии вызвали в российский МИД из-за закрытия канцелярии в Лаппеенранте

Послу сообщили о закрытии канцелярии посольства
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Посол Финляндии в Москве вызван в Министерство иностранных дел России.

Посол Финляндии в Москве вызван в Министерство иностранных дел России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посол Финляндии в Москве вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщили в ведомстве.

Как стало известно, послу сообщили о закрытии канцелярии российского посольства в Лаппеенранте с 1 июля 2023 года.

Россия отзывает согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 июля 2023 года, сообщает ТАСС.

Также, в мае 2023 года послы Германии, Дании и Швеции были вызваны в Министерство иностранных дел России. Им выразили протест из-за ситуации вокруг расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Между тем, 30 мая 2023 года в МИД РФ заявили, что Россия может самым жестким образом ответить на атаку украинских беспилотников по Москве. В ведомстве отметили, что Москва сохраняет за собой возможность жесткого ответа на террористические атаки киевского режима.