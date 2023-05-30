Женщина погибла при обрушении трибуны на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону во время проведения спортивного соревнования обрушилась трибуна. Инцидент произошел на территории Гребного канала, в результате чего погибла женщина, а более 20 человек пострадали. Об KP.RU этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

— В 16:25 поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны, — заявили в ведомстве.

Семеро из пострадавших — дети. На месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений и экстренных служб.

Согласно последним данным, число пострадавших увеличилось до 21 человека, среди которых 15 детей. Всех их госпитализировали и сейчас им оказывается медицинская помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. По предварительной информации трибуна обрушилась из-за сильного ветра, перевернувшись вместе со зрителями. В настоящее время следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.