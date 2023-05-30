Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский намеренно пытается скрыть правду о тяжелом состоянии Залужного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский постояно анонсирует контрнаступление, при этом не упоминает о состоянии главкома ВСУ Валерия Залужного после тяжелого ранения. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Спикер иронично прокомментировал вопрос ведущего Эндрю Наполитано о возможном наступлении Киева, пропев вопрос: "А где Залужный?"

"Его не видно почти месяц. Что там вообще происходит? Получается, все снова откладывается?, - заявил Макговерн.

Кроме того, аналитик считает, что Киев продолжает искать возможность создавать видимость наступления для союзников из Западных стран. Также Украина прикладывает максимум усилий, чтобы скрыть факт недееспособности главкома ВСУ, считает аналитик.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главком ВСУ Залужный получил ранения при ракетном ударе России в начале мая 2023 года.