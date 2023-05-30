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НовостиВ мире30 мая 2023 18:26

Финская газета Iltalehti удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в достоверности данных

Сотрудничество с украинским внештатным сотрудником прекращено
Роман ПОЛОСИКОВ
Финская газета Iltalehti удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в достоверности данных

Финская газета Iltalehti удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в достоверности данных

Фото: REUTERS

Финская газета Iltalehti удалила со своего сайта 33 материала об Украине из-за несоответствия их действительности и сомнений в достоверности информации. Об этом сообщили в самом издании.

— Расследование, проведенное Iltalehti, выявило нарушения в работе ассистента, написавшего эти статьи. Некоторые фотографии в статьях были сделаны в другое время и в другом месте, чем утверждалось в заметках, — говорится в сообщении издания.

Сотрудничество с украинским внештатным сотрудником газеты прекращено, а на данный момент издание проверяет материалы и второго украинского фрилансера на достоверность информации.

Ранее KP.RU рассказывал, что Украина продолжает лгать о российском супероружии, а Пентагон пытается покрывать глупое вранье. Всеми силами они пытаются оправдывать то, что западное вооружение не оправдывает надежд Киева и большие траты на него.