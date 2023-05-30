Украинские войска выпустили шесть «натовских» снарядов по Донецку Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные силы Украины выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. О произошедшем рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 21:20 - населенный пункт Нетайлово в Кировском районе города Донецка. Выпущено 6 снарядов калибра 155 миллиметров, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Также Москву и Московскую область атаковали беспилотники, повредив несколько домов, но обошлось без человеческих жертв. В МИД России заявили, что Кремль оставляет за собой право на самый жесткий ответ на теракты, которые организованы киевским режимом.

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