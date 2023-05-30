Гросси заявил, что ситуация с обеспечением безопасности ЗАЭС «крайне хрупкая» Фото: REUTERS

Обеспечение ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции остается «крайне хрупкой» и опасной, поскольку есть риск начала боевых действий. Такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в Совете безопасности ООН.

Помимо этого он призвал не наносить удары по персоналу и инфраструктуре Запорожской АЭС. На заседании он предложил свои принципы обеспечения безопасности, которые позволят избежать ядерной аварии и гарантировать целостность станции.

Ранее Владимир Рогов заявил, что в Киеве планируют провокацию на Запорожской АЭС, чтобы потом обвинить во всем Россию. Это необходимо Украине для того, чтобы на станции прекратилась работа МАГАТЭ.

Также стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проводит встречу с российским постпредом при ООН Василием Небензей. Детали встречи на данный момент не разглашаются.