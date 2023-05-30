Постпред России в ООН Небензя: ответы России на атаки по ЗАЭС, ЛЭП и Энергодару будут максимально жёсткими Фото: Алексей ОСИПОВ

Постоянный представитель России при Организации объединённых наций Василий Небензя предупредил Киев и весь мир, что РФ будет максимально жёстко реагировать на любые попытки Украины устроить диверсии на ЗАЭС, ЛЭП и в Энергодаре. Об этом он сказал во время заседания СБ ООН 30 мая 2023 года.

«Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар», - сказал Небензя.

Высказывание постпреда было приурочено к выступлению главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, посвящённому обеспечению ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции. Гросси указал на то, что ситуация вокруг ЗАЭС остаётся крайне хрупкой и опасной, так как всегда есть риск начала боевых действий непосредственно в окрестностях станции.